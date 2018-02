Mauritanie – Déclaration du Président Mohamed Ould Abdel Aziz : « Nous partageons beaucoup de choses et avant tout le fleuve Sénégal est un trait d’union »

Ce vendredi, on a assisté à un émouvant assaut d’amabilités entre le président de la République du Sénégal et son homologue mauritanien sur fond de raffermissement des liens historiques qui unissent les deux peuples.

A en croire le ministre El Hadj Kassé qui dirige le Pôle Communication de la Présidence de la République : « Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a salué en Macky Sall le frère et ami d’un pays jumeau. Les deux ont exhorté les ministres à travailler sans relâche au raffermissement des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Quelques difficultés peuvent exister entre voisins et même au sein d’une famille. Mais, il est possible de les surmonter. Nous partageons beaucoup de choses et avant tout le fleuve Sénégal est un trait d’union. Le président Abdel Aziz souhaite que ce type de rencontre soit fréquent.

Macky Sall s’est dit sensible à l’invitation de son frère Abdel Aziz avec qui les liens sont tout aussi affectifs. Il a encouragé les ministres à renforcer cette relation entre les deux pays pour conforter celle entre les eux chefs d’Etat », des propos rapportés par Dakaractu.